Mato Grosso do Sul está em alerta de perigo para novas tempestades

Os ventos fortes que atingiram a região sul do Estado, na manhã de hoje (4), deve chegar em Campo Grande no início da noite (4), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). De acordo com o alerta, que tem previsão de validade até às 10h, de amanhã (5), há perigo de novas tempestades em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

Ainda conforme o Inmet, existe possibilidade de chuvas que podem chegar até 60 milímetros por hora e ventos de até 100km/h. Há possibilidade na região de Ponta Porã e Dourados, queda de granizo, árvores, estragos em plantações e alagamentos.

Na última semana, o município de Dourados, localizado a 229 quilômetros da Capital, sofreu após ser atingida por fortes ventos que chegaram até 90 quilômetros por hora. A tempestade atingiu diversas casas, deixando muitos bairros sem energia elétrica e residências destelhadas.

A previsão de alerta para hoje, preocupa a prefeitura e autoridades municipais, já que Dourados está em situação de emergência em decorrência dos estrados provocados pelo último temporal.