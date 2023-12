TCE-MS intensifica ações de sustentabilidade

Na semana do Dia Mundial do Meio-Ambiente, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul apresentou as metas de redução de consumo, estabelecidas para serem atingidas ao longo do ano de 2023. A definição teve como base o trabalho de diagnóstico dos impactos que o TCE-MS gera com sua atividade, realizado pela comissão da A3P. A meta é reduzir em 15% o consumo de energia, 5% o consumo de papel e copo plástico, dentre outras. Para alcançar as metas estabelecidas, a comissão da A3P tem realizado um trabalho de conscientização no TCE-MS. O resultado das ações desenvolvidas será consolidado em um relatório anual, sempre no mês de março.

Paralelo a isso, a Corte de Contas também está trabalhando em um Plano de Gestão Sócio- Ambiental, que contemplará inclusive a questão das compras sustentáveis. A integrante da comissão da A3P, Márcia Pereira da Mata, destaca que “essas aquisições são respaldadas pela nova lei de licitações e representam uma oportunidade de alinhar os interesses do setor público com a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento social e a busca por soluções mais eficientes e responsáveis.”

A revisão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do TCE-MS é a próxima ação a ser realizada, começando pela atualização da gravimetria. Yasmin Yoshimoto, também membro da comissão da A3P, explica que “a partir da análise gravimétrica, é possível obter informações precisas sobre a composição dos resíduos, identificando quais tipos de materiais estão presentes em maior ou menor quantidade. Isso permitirá direcionar estratégias de gestão adequadas junto aos servidores.”

Entenda o que é a A3P

O programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de promover e incentivar as instituições públicas no país a adotarem e implantarem ações na área de responsabilidade socioambiental em suas atividades internas e externas.

É uma iniciativa voluntária e que demanda engajamento pessoal e coletivo. As instituições e seus funcionários são incentivados a adotar ações sustentáveis no ambiente de trabalho, desde pequenas mudanças de hábito, até atitudes que geram economia, com base em cinco eixos temáticos: uso racional dos recursos naturais e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação e licitações sustentáveis.

No TCE-MS foram estabelecidas duas comissões de trabalho: A Comissão Gestora de Implementação da A3P , responsável por formular e definir diretrizes e estabelecer metas, além de elaborar normas, monitorar desempenho e divulgar informações e dados para os servidores sobre a operacionalização de ações da Agenda, entre outras coisas; e a Comissão Executiva dos Trabalhos, responsável por realizar o diagnóstico socioambiental, elaborar plano de gestão, realizar avaliações periódicas e manter atualizados os dados junto ao sistema de monitoramento da A3P.

Fazem parte dessas comissões os servidores : Patrícia Mattos Duarte, Diogo Martins, Yasmin Yoshimoto, Márcia da Mata, Tays Manfrin, Vinícius da Silva, Fernanda Ferreira, Fernando Laranjeira, Carla Barbosires, Carlos Alberto Negreiros e Ruhan Lima.

Principais ações de sustentabilidade no TCE-MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul não tem medido esforços para estabelecer uma nova cultura gerencial com redução de gastos (papel, energia e água) pautada na eficiência e sustentabilidade. Nesse sentido tem buscado alternativas e tecnologias sustentáveis para transformar as instalações do TCE-MS e torná-la referência para a sociedade, com iniciativas para fomentar e estimular ações que resultem no uso racional dos recursos naturais e de ações ambientalmente corretas e sustentáveis.

E para isso já substituiu todas as lâmpadas tradicionais por led, trocou o mecanismo de acionamentos das pias e descargas dos vasos sanitários, distribuição de copos e xícaras reutilizáveis, separação da borra do café para serem usadas na jardinagem, plantio de árvores no estacionamento, e a implantação do sistema de geração de energia solar, reduzindo o consumo e a despesa com energia elétrica.

