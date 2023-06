Projeto de reativação da estrada de ferro entre Ponta Porã e Campo Grande ganha força com apoio de autoridades locais

O antigo desejo de reativar a estrada de ferro que conecta Ponta Porã a Campo Grande está novamente em pauta e traz esperança para os moradores da região sul-mato-grossense. Recentemente, o deputado estadual Pedrossian Neto saiu em defesa da inclusão do ramal ferroviário até a fronteira e realizou audiências públicas em Sidrolândia e Maracaju, contando com a participação de representantes da Assembleia Legislativa, prefeitos, empresários, produtores rurais e autoridades locais.

O deputado Pedrossian Neto argumenta que o trecho de Ponta Porã foi excluído dos planos após estudos técnicos da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que considerou o ramal inviável financeiramente e uma ameaça para o projeto como um todo. De acordo com a ANTT, a inclusão do ramal acarretaria prejuízos de mais de 600 milhões de reais ao longo dos 60 anos de concessão. O custo de investimento e outras despesas, estimados em 1,594 bilhão de reais, não compensaria o orçamento projetado de 981 milhões de reais no mesmo período.

O deputado ressalta que o Estado perdeu a ferrovia devido a concessões mal sucedidas no passado, resultando no abandono e no sucateamento de partes da malha ferroviária. Diante disso, ele lançou o movimento “MS de volta aos trilhos”, com o objetivo de não deixar nenhum município de fora desse importante projeto de desenvolvimento econômico do estado. A proposta é reativar a malha ferroviária de Campo Grande a Ponta Porã, incluindo todos os municípios ao longo do trajeto.

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, expressou seu apoio à reativação da estrada de ferro durante as audiências públicas realizadas. Ele destacou a importância desse empreendimento para Ponta Porã e toda a região, incluindo os departamentos e municípios paraguaios próximos. A reativação da ferrovia proporcionaria um novo meio de transporte para uma região com alta produtividade em setores como agricultura e pecuária.

O prefeito ressaltou que a ferrovia não beneficiaria apenas Ponta Porã e os municípios vizinhos, mas também Pedro Juan Caballero e outros departamentos próximos à fronteira. Seria um ramal crucial para escoar toda a produção da região.

O movimento “MS de volta aos trilhos” busca sensibilizar as autoridades e a população sobre a importância estratégica da reativação da estrada de ferro, não apenas como um meio de transporte eficiente, mas também como um impulsionador do desenvolvimento econômico regional. Com o apoio de Pedrossian Neto, prefeitos, empresários e produtores rurais, a esperança de ver novamente os trilhos conectando Ponta Porã e Campo Grande se fortalece, promovendo a integração e o progresso para toda a região.