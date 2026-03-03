Sob multa de R$ 300 mil por dia, Justiça dá até 9 de março para regularização do transporte na Capital

Segundo o magistrado, essa falta de fiscalização pode tornar o poder público responsável por prejuízos causados aos passageiros.

“Há contundentes indícios de que a Guicurus [Consórcio Guaicurus] não cumpre as cláusulas do contrato de concessão, e só a administração municipal é que não sabe disso. A omissão da administração pública em fiscalizar pode caracterizar culpa in vigilando (falha no dever de vigilância), o que pode responsabilizar o ente público civilmente por danos causados a terceiros pelas concessionárias.”