Você vai se esbaldar de novo! Cinemark anuncia 2ª edição do ‘Dia da Pipoca’ para 8 de março

Todos os clientes que levarem qualquer balde* ao cinema poderão encher até 10L de pipoca por apenas R$ 19,00 – o “balde” precisa estar higienizado, ser impermeável e adequado ao consumo de alimentos

A promoção mais icônica da Cinemark está de volta! No próximo domingo, dia 8 de março, a Rede promove a 2ª edição do Dia da Pipoca com a ação Traga Seu Balde, evento proprietário que parou o Brasil e inundou as redes de criatividade em 2025. Em celebração ao seu snack premiado e irresistível, todos os clientes que visitarem uma unidade Cinemark na data poderão garantir até 10 litros de pipoca por apenas R$ 19,00 e encher qualquer recipiente. Baldes colecionáveis, coolers, caixas organizadoras e demais itens criativos e originais continuam válidos nessa nova edição, contanto que estejam higienizados e sejam impermeáveis (caso o cliente queira manteiga na pipoca). A promoção é válida em todo o país, exceto unidades com Snack Bar Prime (como Cidade Jardim, em SP, e Village Mall, no RJ). Consulte a unidade mais próxima ou o site da Rede para mais informações.

Essa é a segunda vez que a Rede promove uma ação do gênero no Brasil. Na última edição, centenas de pessoas levaram seus objetos aos cinemas e viralizaram nacionalmente com os recipientes mais inusitados — de churrasqueira a gás à lavadora de roupas.

“O Dia da Pipoca é um evento que revolucionou a experiência de cinema no país. Para além do fato de termos a melhor pipoca do Brasil, com acumulados selos de qualidade, o que impulsiona a relevância e diferenciação deste evento é a capacidade criativa do nosso público que associada a uma ótima oportunidade, levou ao consumo de mais 31 toneladas de pipoca. Prestes à lançar a segunda edição deste fenômeno, o objetivo da Cinemark com este projeto é sobretudo, permitir uma experiência única para os fãs de cinema, que reúna o melhor do entretenimento e engajamento a um preço muito acessível”, diz Sabrina Salgado, Diretora de Marketing e Clientes da Cinemark.

Conheça a mecânica da ação

Neste ano, o valor promocional de R$ 19,00 permanece. Com ele, é possível garantir 10 litros de pipoca, que é equivalente a dois baldes tradicionais da Cinemark, e encher qualquer recipiente de preferência. Caso o cliente leve ao cinema um item que tenha uma maior capacidade — piscina inflável, caixa d’água, malas grandes entre outros —, é possível realizar múltiplas compras até completar a capacidade máxima.

Para o dia do evento, é importante se atentar: não será oferecido refil, ou seja, a promoção não garante o reabastecimento fracionado dos baldes, e sim apenas de forma única. Se o cliente levar um “balde“ menor que 10 litros, o mesmo será preenchido até a sua capacidade.

A pipoca só será servida em recipientes limpos. É recomendado evitar itens que não sejam impermeáveis para quem desejar adicionar a manteiga na pipoca. Está liberado usar a criatividade e aproveitar a pipoca premiada da Rede conscientemente ao lado da família e de amigos.

A agência Atômica Lab é a responsável pelas ações com influenciadores. A Cinemark conta com uma campanha publicitária da 2ª edição do Dia da Pipoca, criada em parceria com a Magenta. Entre os esforços de comunicação para convidar o público a se engajar e se esbaldar, a agência criou um filme, com veiculação nos cinemas da rede e nas redes sociais, além de toda a campanha de divulgação. Após teaser relembrando alguns dos baldes mais criativos da primeira edição, a semana de divulgação trará para as redes sociais uma série de conteúdos divertidos, como uma ação inédita com o Porquinho da Paulista.

Dia da Pipoca Cinemark: 2ª Edição

Quando: A compra e retirada acontecem apenas no dia 08/03/2026 (domingo).

Canais de venda: Em todos os canais da rede: App, Site, ATM e bilheteria

Onde: Em todas as unidades padrão da Cinemark no país. Não participam os cinemas Prime: Iguatemi São Paulo, Cidade Jardim, Lar Center, Iguatemi Campinas Prime, Village Mall

Valor: R$ 19,00 (até o limite de 10 litros de volume de pipoca salgada – doce não participa). Consulte o site da Rede para mais informações.

