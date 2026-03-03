Homem é preso após agredir companheira e picotar seus documentos, em Dourados

Na noite de segunda-feira (2), uma mulher, que não teve suas informações divulgadas, foi agredida e teve seus documentos rasgados. O caso aconteceu em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, o autor acusava a vítima de traição, alegando que a mesma estaria tendo relacionamento com o vizinho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o vizinho, que estava sendo acusado de ser o amante, acionou a polícia após o autor enviar vídeos para o homem agredindo a mulher. Nas imagens, o agressor ameaçava os dois.

A polícia se deslocou até o local e constatou que o homem estava com sinais visíveis de embriaguez. Ao questionarem a vítima sobre as agressões, ela negou, mas minutos depois ela confessou que havia sido agredida com um tapa no rosto.

Em determinado momento, os militares solicitaram os documentos pessoais da mulher, mas ela informou que o companheiro teria picotado o seu RG (Registro Geral). Além disso, a vítima ainda relatou que durante a discussão, ele também quebrou o celular.

O homem foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).