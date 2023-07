Segunda fase do 33º Concurso para Juiz Substituto foi concluída

A segunda fase do 33º Concurso Público para provimento de cargos de Juiz Substituto do Estado de Mato Grosso do Sul foi concluída com êxito. As provas ocorreram na sexta-feira, sábado e domingo. Dos 422 candidatos convocados na primeira fase, compareceram 207, enquanto 215 estiveram ausentes.

O resultado desta fase será divulgado em agosto e os candidatos habilitados nas três provas serão convocados para inscrição definitiva.

As provas desta etapa compreenderam a prova discursiva na sexta-feira, a prova de sentença cível no sábado e a prova de sentença criminal no domingo. O tempo de duração de cada prova foi de cinco horas.

O vice-presidente do TJMS, Des. Dorival Renato Pavan, a Desa. Elizabete Anache e o Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, assim como os demais membros da comissão do certame, Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, suplente Promotor Paulo César Zeni, Secretário-Geral da OAB/MS Luiz Renê G. do Amaral, e a suplente dra Ildália Aguiar, acompanharam todo o período das provas. O presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, também esteve presente no certame.

Leia mais: TJMS empossa Lúcio Raimundo da Silveira como Desembargador

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.