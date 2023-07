Turismo, pesca esportiva e infraestrutura são prioridades da região do Pantanal

Sinônimo de preservação, em consonância com o crescimento econômico, as cidades que fazem parte da região do Pantanal apresentaram nesta segunda-feira (3) as suas prioridades que devem constar no PPA (Plano Plurianual) para os próximos quatro anos. Entre elas estão o fortalecimento do turismo, reforço na segurança pública e obras de infraestrutura nas rodovias, pontes e vias urbanas.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, disse que a população local sabe o que precisa no município, como o turismo contemplativo, pesca esportiva e outras prioridades como segurança e Infraestrutura.

“Precisamos por exemplo revitalização da nossa ferrovia, para melhorar o escoamento da produção, assim como mais investimentos na nossa infraestrutura, desde rodovias, estradas, até a troca de pontes de madeira por concreto em toda região. Nossa segurança também precisa de atenção. Espero que a população participe deste processo, não podemos perder a oportunidade de opinar e participar do PPA”, ponderou.

“Expectativa do PPA é conseguir tirar da população o máximo de indicadores e projetos, sempre lembrando que cada região tem suas prioridades, e assim conseguir a partir do cidadão resolver questões prioritárias, que interferem diretamente na vida das pessoas”, afirmou o secretário-executivo de Gestão Estratégica, Thaner Nogueira Castro. Acesse também: Indígenas, assentados e comunidade LGBTQIA+ são voz no PPA Participativo