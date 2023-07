Juíza dá vitória para deputado estadual em briga na justiça com professora

A Juíza Leila Sabrina Soares deu a vitória ao deputado estadual Rafael Tavares no processo que havia uma professora envolvida que pediu danos morais por ter tido sua imagem divulgada na rede social do deputado na época da campanha.

No entendimento dela, não houve abuso na publicação, já que a própria professora afirma que o conteúdo é verdadeiro.

“Verifica-se que durante sua fala, a autora emite opinião sobre os policiais fazendo afirmações desarrazoadas, sem embasamento verossímil, em ambiente público, com base unicamente em opinião pessoal, diga-se equivocada. Imaginar como tal é o mesmo que indicar que uma categoria de um respeitado grupo fosse formada por pessoas desregradas que não corresponde por certo, como notoriamente é sabido com a verdade. Por tanto, a postagem do requerido, tem sentido quanto a crítica, principalmente por ter sido realizada por uma professora, que naquele ambiente, representa o sentido de saber e aprendizado, inclusive, de vida para os alunos. Ainda que se possa compreender certo desconforto causado pela publicação, não se depreende os elementos constitutivos da responsabilidade civil, descaracterizado o ato ilícito, consubstanciado na falta de abuso de direito de expressão do requerido”, opina a juíza.

Diante das considerações, Leila Sabrina Soares julgou improcedente os pedidos da professora, de retirada do vídeo e indenização contra o deputado estadual.

O deputado usou novamente sua rede para falar sobre a vitória e terminou mandando um abraço aos sindicatos.

