Próximo ao prazo final, atendimento para regularização eleitoral é ampliada a partir desta segunda-feira (04)

O prazo para que eleitores de MS (Mato Grosso do Sul) que possuem pendência com a Justiça Eleitoral e desejam realizar a regularização termina nesta quinta-feira (7). A ação é necessária para garantir a participação nas eleições de 2026. Após essa data, os atendimentos serão suspensos e retomados apenas em 3 de novembro, depois da realização dos dois turnos. Diante do prazo próximo, nos dias 4, 5 e 6 de maio, o atendimento será ampliado das 8h às 18h.

Em Campo Grande, a Central de Atendimento ao Eleitor, localizada no Parque dos Poderes, está temporariamente fechada e retornará o atendimento no dia 6 de maio.

Durante esse período, os serviços foram concentrados no Memorial da Cultura, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, na região central da Capital. No local, os eleitores podem emitir o primeiro título, realizar coleta biométrica, regularizar pendências e gerar guias para pagamento de multas.

Além do atendimento presencial, também é possível consultar a situação eleitoral de forma online, por meio do sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor deve acessar o menu “Consultas” e clicar em “Situação do título”, informando dados como número do título, CPF ou nome completo e data de nascimento.

Pela plataforma, também é possível emitir certidões, atualizar dados cadastrais e obter orientações para regularização em caso de irregularidades.