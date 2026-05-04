Vídeo: autor é preso após matar homem a pedrada, no bairro Vila Marli.

Neste domingo (3), um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após matar um homem a pedrada no bairro Vila Marli. O crime ocorreu no sábado (2), no período da manhã, nas proximidades de uma barbearia localizada na região.

Segundo as informações divulgadas, a vítima, um homem de 48 anos, passou em frente ao estabelecimento onde o autor se encontrava com familiares, quando se desentenderam. Na sequência, já após a vítima se afastar, o autor se levantou, pregou uma pedra e a arremessou em direção à vítima, atingindo ele na cabeça. Com o impacto, a vítima caiu ao solo, ficando momentaneamente desacordada.

Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu se levantar e retornar para sua residência, onde, horas depois, acabou vindo a óbito devido aos ferimentos na cabeça.

Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe do GOI iniciou diligências imediatas, realizando levantamento de informações, identificação de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança existentes nas imediações. As imagens foram fundamentais para esclarecer a dinâmica do crime, confirmando a agressão praticada pelo autor de forma clara e objetiva.

Após o fato, o autor fugiu de Campo Grande para a zona rural do município de Sidrolândia, na tentativa de evitar a ação policial. Diante disso, o GOI deu continuidade às diligências de forma ininterrupta, realizando levantamentos de inteligência e buscas direcionadas.

Com base nas informações obtidas, os policiais localizaram o suspeito em um sítio na região conhecida como “Bafo da Onça”, onde foi abordado e preso.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Sidrolândia, onde foi autuado em flagrante por homicídio e permanece à disposição da Justiça.