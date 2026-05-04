Droga originária de MS é apreendida em caminhão em São Paulo

Neste último domingo (3), um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após transportar carga de com 1.098 quilos de maconha. O caso aconteceu na cidade de Monte Aprazível, em São Paulo. A droga tinha origem Mato Grosso do Sul.

Segundo informações sobre a apreensão, os agentes estavam investigando uma ação que levaria um caminhão com destino ao interior de uma cidade de São Paulo. Durante a ação, a PF localizou o veículo o interceptou.

Durante as diligencias, foi contatado que a droga tinha como de partida uma cidade de Mato Grosso do Sul. A localidade exata não foi divulgada.

Diante disso, tanto o motorista quando o caminhão foi encaminhado para uma unidade da Polícia Federal, onde a prisão foi decretada.