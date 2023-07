Provas do programa Residência Judicial serão neste domingo

Será neste domingo, dia 2 de julho, das 8 às 11 horas, a realização das provas objetivas do programa Residência Judicial, uma atividade de aprendizado auxiliada por meio de bolsa de estudo mensal, no valor de R$ 3.000,00, sem vínculo empregatício ou encargos trabalhistas. As provas serão realizadas simultaneamente nas comarcas de Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Neste terceiro processo seletivo, sob a coordenação do Des. Marco André Nogueira Hanson, vice-diretor da Escola Judicial (Ejud/MS), serão destinadas 30 vagas para Campo Grande e 30 vagas para comarcas do interior. A prova objetiva, conterá 50 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Foram deferidas 258 inscrições, sendo 175 para Campo Grande e as demais no interior do Estado.

Residência Judicial é constituída pelas etapas Residência I, Residência II e Residência III, com carga horária de 20 ou 30 horas semanais, com duração máxima de um ano para cada etapa. Nessa proposta, parte das atividades é cumprida em gabinete, supervisionada por um magistrado orientador e a outra será cumprida sob a responsabilidade da instituição de ensino conveniada.

Além da prática jurídica, o residente deverá frequentar o curso de preparação para a magistratura e, ao término da participação no programa, o residente judicial recebe o certificado expedido pelo Tribunal de Justiça, valendo como prova de atividade jurídica. Ressalte-se que o programa de Residência Judicial no Tribunal de Justiça de MS é regulamentado pela Resolução nº 225/19 e dispõe que a prática será orientada por magistrado vitalício, pertencente ao Judiciário sul-mato-grossense, por isso a consulta do gestor do programa.

Leia mais: TJMS abre inscrições para concurso de juiz substituto com salário de R$ 27 mil

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.