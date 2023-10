Polícia Civil prende trio que roubou dois veículos se passando por falsos policiais

As prisões aconteceram nos bairros Nova Lima e Aero Rancho

Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Civil, por meio da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), prendeu três suspeitos que integravam organização criminosa e se passavam por policiais para roubar veículos em Campo Grande.

Segundo apurado, entre janeiro e fevereiro deste ano corrente, três indivíduos roubaram dois automóveis, mediante grave ameaça e violência, se passando por policiais civis e por oficial de justiça. Um quarto suspeito dava o suporte financeiro, recebendo os valores oriundos da venda dos carros roubados.

Investigação

Segundo a polícia, a primeira vítima foi um motorista de um Ford/Fiesta e, abordado por um dos suspeitos que, ao se identificar como oficial de justiça, anunciou que possuía ordem judicial para apreensão do automóvel. Apesar de confrontado, o suspeito puxou as chaves das mãos da vítima, machucando-a, e saiu rapidamente com o carro.

Cerca de duas semanas depois, se passando por policiais civis, os suspeitos abordaram outra vítima, afirmando que iriam apreender o VW/Gol e levá-lo à delegacia. No dia 13 de fevereiro de 2023, as autoridades recuperaram o carro e prendeu em flagrante o proprietário de uma garagem que o estava anunciado à venda.

Líder da organização preso

Em continuidade das investigações, a DEFURV identificou um homem, de 39 anos, como o líder da organização criminosa. As vítimas reconheceram o indivíduo que simulou ser oficial de justiça/policial civil.

Em 2017, ele foi preso preventivamente e ficou recolhido até 24 de janeiro de 2023, ocasião em que se evadiu do sistema prisional. No dia 6 de março de 2023, ele foi capturado e indiciado pelos crimes investigados.

Comparsas

As diligências continuaram a ser realizadas e os demais comparsas foram identificados, de 55 e 44 anos, um deles proprietário de um VW/Gol, cinza, utilizado para abordar as vítimas.

Após deferida judicialmente a representação da autoridade policial responsável, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão na residência e nos quartos de hotel onde os comparsas residiam, sendo cumpridos, também, os mandados de prisão preventiva dos três suspeitos.

