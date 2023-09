Funtrab leva vagas de emprego de até R$ 9 mil nesta sexta-feira no bairro Coophasul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) estará nesta sexta-feira na Paróquia São João Batista, no bairro Coophasul, divulgando vagas de emprego com remuneração de até R$ 9 mil. O evento nomeado como ‘Funtrab na Comunidade’, tem como objetivo levar os serviços oferecidos à população para realização de atendimento nos bairros mais distantes da Capital.

No total, serão oferecidas 1.500 vagas para todos os níveis de escolaridade e experiência, destaca-se a vaga para gerente administrativo, com salário de 9 mil reais. O interessado deve ser graduado em Agronomia ou Administração, ter experiência mínima de seis meses comprovada em Carteira na função. Os requisitos da função são: saber liderar, gerenciar, planejar, organizar e controlar atividades das áreas administrativas e agrícolas da empresa.

Ainda durante a ação, será possível realizar a atualização cadastral da fundação, intermediação de mão de obra, orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital. Nenhuma taxa será cobrada para aqueles que procurarem algum dos serviços oferecidos.

O atendimento será das 8 às 12 horas, na Rua Francisco Sabino, número 58.

