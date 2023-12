Último dia da campanha “Estamos Quites” oferece oportunidades par negociar dívidas

Nesta última quinta-feira (14) é o último dia da campanha “Estamos Quites”, uma iniciativa promovida pelo Procon Municipal de Campo Grande em colaboração com empresas parceiras. Esta ação de negociação e renegociação de dívidas oferece aos consumidores oportunidades únicas para regularizar seus débitos.

A campanha “Estamos Quites” tem se destacado por oferecer condições diferenciadas das encontradas nos canais tradicionais de atendimento das empresas para a negociação e renegociação de dívidas em atraso. Os consumidores que participam da campanha têm acesso a descontos e facilidades no parcelamento de suas pendências financeiras.

Benefícios

Entre as opções facilitadas de negociação, destaca-se a possibilidade de quitar o débito com descontos substanciais. Além disso, os participantes têm acesso a uma consulta gratuita ao SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), orientações sobre o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e a oportunidade de inclusão no benefício da Tarifa Social.

Uma das parcerias notáveis da campanha é com a Energisa, que oferece a troca gratuita de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, contribuindo para a eficiência energética e a redução das contas de luz.

O Procon Municipal tem recebido um retorno positivo dos consumidores que estão aproveitando a oportunidade para regularizar suas pendências financeiras. A expectativa é que mais pessoas se beneficiem das condições especiais oferecidas pela campanha até o final do dia.

Serviço

Os consumidores interessados em negociar suas dívidas podem buscar as oportunidades oferecidas pela campanha “Estamos Quites” até às 17 horas, na sede do Procon Municipal, localizada na Avenida Afonso Pena, 3128, no centro de Campo Grande. Para denúncias, o Procon Municipal disponibiliza o telefone 156, opção 2, e para dúvidas e orientações, o número 2020-1231 está à disposição.

Com informações da prefeitura de Campo Grande