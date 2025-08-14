Paralisação na rodoviária de Campo Grande termina após acordo por reforço na segurança

Protesto de sindicatos fechou guichês e bloqueou entrada de ônibus por uma hora na manhã desta quinta-feira

Passageiros que chegavam ou partiam da Rodoviária de Campo Grande foram surpreendidos, na manhã desta quinta-feira (14), por uma paralisação total das atividades. O protesto, motivado pela falta de segurança no terminal, fechou guichês e bloqueou a entrada de ônibus por cerca de uma hora, até que sindicatos e representantes da administração chegassem a um acordo para reforçar a vigilância no local.

A mobilização começou por volta das 8h, com todos os guichês fechados e pelo menos cinco veículos impedidos de entrar, alguns deles com passageiros a bordo. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário da Capital, Wilian da Silva, já havia anunciado a ação no dia 12, um dia após um passageiro quebrar o vidro de um guichê ao exigir o reembolso de uma passagem.

Segundo Wilian, a situação é agravada pelo transporte clandestino dentro do terminal, que tem levado empresas a demitir funcionários.

“As empresas estão demitindo funcionários, eles estão perdendo passageiros, está tendo lotação dentro da rodoviária, transporte clandestino e os trabalhadores perdendo o serviço”, afirmou.

O movimento contou com a participação da Central Única dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul, da Federação dos Transportes Rodoviários, do Sindicato dos Transportes Urbanos e do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Cargas. Os líderes afirmavam que só liberariam o terminal após a chegada de autoridades competentes para negociar soluções.

Durante o protesto, o local teve reforço no policiamento, com equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, fiscais da Agereg (Agência Municipal de Regulação) e da Agems (Agência Estadual de Regulação).

A Socicam, concessionária responsável pela rodoviária, informou que mantém um posto da Guarda Civil Metropolitana junto aos guichês, além de um Centro de Controle Operacional com câmeras monitoradas, e que realiza rondas em parceria com órgãos de segurança para garantir o conforto e a proteção dos usuários.

