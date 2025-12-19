Shows com DJ Jiraya Uai e Vitin, Stand-Up com Jonathan Nemer e eventos de Natal são as atrações deste fim de semana

Às vésperas de Natal, Campo Grande tem shows, circo, teatro infantil e encontros com o Bita

Natal dos Sonhos

O Natal dos Sonhos movimenta a agenda cultural neste fim de semana com uma programação diversificada e gratuita para toda a família. De sexta (19) a domingo (21), o Natal na Praça acontece das 17h às 22h, reunindo dança, música, circo, desfiles temáticos e grandes shows. Na sexta-feira, o destaque vai para o Corpo de Dança do Sesc, a tradicional Parada Natalina, apresentações circenses e o show nacional do DJ Jiraya Uai hoje (19), às 20h30, no Palco Mamãe Noel. No sábado, a programação inclui Jazz Festival, nova edição da parada, circo, Sorteio Manoel de Barros e o show de Guga Borba, às 20h30, no Ary Coelho. Já no domingo, além do Sorteio Nova Bahia pela manhã, o público poderá aproveitar mais uma noite de Natal na Praça, com parada natalina e show às 20h30, encerrando o fim de semana em clima de celebração e encanto.

Stand-Up Jonathan Nemer

O humorista Jonathan Nemer se apresenta em Campo Grande no dia 20 de dezembro de 2025, no Teatro Glauce Rocha, com um espetáculo de stand-up comedy de censura livre, voltado para toda a família. A abertura das portas ocorre às 20h30, com início do show às 21h, no espaço localizado na R. UFMS, s/n, bairro Universitário. Em reta final de turnê, após mais de 20 shows realizados, o comediante promete uma noite divertida e emocionante. Os ingressos estão à venda pelo site ingressofit.com.br, com opção de ingresso promocional, oferecendo 40% de desconto mediante a doação de 1kg de alimento. Conhecido nacionalmente por seu trabalho no YouTube e pelo canal Desconfinados, Jonathan Nemer é referência em humor familiar e acessível.

Vitin

O músico Vitin, ex-vocalista do Onze20, retorna a Campo Grande para encerrar o ano com um show especial no Sunset Growler Station, nesta sexta-feira, 20 de dezembro, a partir das 18h. Depois do sucesso da apresentação de março, o artista promete reviver seus grandes sucessos, além de hits nacionais que marcaram época, em uma noite de muita energia, música e boas vibrações. O evento acontece na Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira, e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, oferecendo ao público uma celebração imperdível para fechar o ano com chave de ouro.

Sexta-feira (19)

Carne Viva

O espetáculo “Carne Viva” se despede do público em 2025 com duas últimas apresentações nesta semana, marcando o encerramento de um ciclo de encontros, escutas e insurgências que ganharam força em cena. As sessões acontecem nos dias 19 de dezembro, às 20h, e 20 de dezembro, às 19h30, no Teatro Grupo de Risco, localizado na Rua Trindade, 401. Com entrada gratuita e sem necessidade de retirada de ingressos, a montagem reúne teatro, música e performance a partir de vivências reais de mulheres, convidando o público à memória, presença e resistência. As apresentações contam ainda com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade.

Sesc MS

O Natal dos Sonhos, promovido pelo Sesc MS, segue com atrações gratuitas em Campo Grande entre sexta e sábado, integrando circo, recreação infantil e atividades culturais. Um dos destaques é o Circo Rhoney Espetacular, montado na Praça do Rádio, com apresentações às 19h40, mediante retirada antecipada de ingressos no Sesc MS do Shopping Pátio Central. Também às sextas e sábados, das 15h às 18h, o público infantil de 3 a 11 anos pode participar das atividades de recreação no Shopping Pátio, com brincadeiras orientadas e entrada gratuita.

R.U.I.A.

O Sesc Teatro Prosa recebe nesta sexta-feira, 19 de dezembro, às 16h, o espetáculo “R.U.I.A.” (Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória), da Cia Dançurbana, em Campo Grande. Voltada ao público infantil, especialmente às crianças do segundo setênio, a montagem invade simbolicamente o recreio escolar e transforma brincadeiras, jogos e estímulos em um universo povoado por criaturas mitológicas e experiências sensoriais. Com classificação livre, o espetáculo propõe uma vivência lúdica e criativa, explorando relações sociais, memória e a noção de causa e efeito. A apresentação acontece no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200, Centro, com ingressos disponíveis pela plataforma Sympla.

Sábado (20)

Shopping Campo Grande

Neste sábado, 20 de dezembro, o Shopping Campo Grande terá programação natalina para toda a família: às 14h, abertura do espaço “Natal dos Doces” e atendimento do Papai Noel para fotos; às 16h, atividades lúdicas para crianças; e às 19h, apresentação da Orquestra de Natal da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Além disso, o cinema exibe “Avatar – Fogo e Cinzas” e outras estreias, e os clientes podem participar da promoção “Emoção que nos Une”.

Curral 67

Campo Grande entra no clima do sertanejo raiz neste sábado, 20 de dezembro, com a primeira edição da festa Bruto de Raça, no Curral 67, no CLC – Parque do Peão. Pela primeira vez na capital, o evento reúne Antony & Gabriel e João Nelore & Texano, prometendo mais de quatro horas de modão, emoção e forte identidade sul-mato-grossense. O evento acontece na Rod. MS-010, km 4, Campo Grande/MS, e os ingressos estão à venda pelo site oficial do Curral 67.

Esquenta do Bloco Reggae

O Esquenta do Bloco Reggae 2026 movimenta a cena cultural neste sábado, 20 de dezembro, com um encontro gratuito na Plataforma Cultural, na Esplanada Ferroviária. Das 16h às 22h, o público poderá curtir a vibração do reggae com Rockers Sound System e Radiola Reggae MS, em uma prévia que já aquece para o Carnaval. O evento acontece no gramado da Plataforma Cultural, na Av. Calógeras, 3015 – Centro, e tem entrada livre, com convite para doações destinadas a uma ação solidária, reforçando a união e a força da cultura reggae em Campo Grande.

Histórias Mágicas de Natal

O clima natalino toma conta do sábado, 20 de dezembro, às 16h, com o espetáculo “Histórias Mágicas de Natal”, apresentado pela Trupe Teatro de Brincar. Voltada para toda a família, a montagem musical reúne teatro, brincadeiras, cantigas clássicas e histórias encantadoras, como “A Lenda do Pinheirinho” e “A Fada dos Brinquedos Abandonados”, de Didier Lévy, trazendo ao palco personagens como o Boneco de Neve e o Papai Noel. Com classificação livre, o espetáculo conta ainda com trilha sonora ao vivo, interpretada por Edu Brincante e Érica Toledo, com percussão de Gabi Kina, prometendo uma experiência sensível e divertida que celebra as memórias e a magia da noite de Natal.

Liga Breaking Hip Hop School

A Liga Breaking Hip Hop School celebra 16 anos com a 26ª edição do evento na Estação Cultural, em Campo Grande, nos dias 21 e 22 de dezembro. A programação inclui workshops de Rock Dance e Breaking, palestras, Graffiti Battle de Top Rock e Show Case, oferecendo ao público a oportunidade de aprender com grandes talentos, como a B-Girl MadMax, da Bélgica, e o instrutor Cabral. O evento acontece na Rua Barão de Melgaço, 177, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla, reunindo cultura urbana, dança e muita prática para iniciantes e experientes no universo do hip hop.

Linkin Park Cover do Brasil

A maior banda Linkin Park Cover do Brasil se apresenta em Campo Grande neste sábado, 20 de dezembro, em única apresentação no Blues Bar. O show promete reviver os grandes sucessos da icônica banda norte-americana, trazendo energia e emoção para os fãs de todas as idades. O evento acontece na Rua 15 de Novembro, 1186, Centro, e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Domingo (21)

Entrega de Brinquedos

O Natal é tempo de compartilhar amor! A ‘ Tradição Escola de Samba’, parte do Carnaval de Campo Grande convida o público para sua Ação de Natal, com a chegada do Papai Noel e entrega de brinquedos para as crianças. O evento acontece na Praça do José Abrão, no dia 21 de dezembro, a partir das 16h30, oferecendo um momento de alegria, diversão e confraternização para toda a família.

Feira do Bosque da Paz

A última Feira do Bosque da Paz 2026, acontece neste domingo, 21 de dezembro, no Bosque da Paz, reunindo música, cultura, gastronomia e atividades para toda a família. No palco principal, a Banda Alziras apresenta um especial Mamonas Assassinas, garantindo muita animação. A feira, que ocorre das 9h às 15h na Rua Kame Takaiassu, 500, oferece artesanato autoral, produtos de empreendedores locais, gastronomia e apresentações culturais, além de uma Feira de Adoção de Pets, em parceria com os Anjos da Dani.

Bosque dos Ipês

O Bosque dos Ipês intensifica suas atrações de fim de ano com a Campanha de Natal 2025 e o último fim de semana de encontros com o Bita, nos dias 20 e 21 de dezembro. A campanha, que segue até 4 de janeiro de 2026, permite que clientes cadastrando R$ 400 em compras nas lojas participantes recebam um número da sorte para concorrer a um Honda HR-V EXL 0km, com números em dobro de segunda a quinta-feira. Já os encontros com o Bita acontecem em sessões às 17h, 18h e 19h30, proporcionando momentos de interação, fotos e diversão para toda a família. O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados, e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3004-5555 ou no site bosquedosipes.com, além das redes sociais @bosquedosipes.

Por Amanda Ferreira