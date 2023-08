Larissa Manoela; Entenda o caso

Uma reviravolta na vida da jovem atriz Larissa Manoela tem chamado a atenção do público e gerado debates sobre relacionamentos familiares, controle de patrimonio e conflitos financeiros. O caso, que envolve empresas, acordos e milhões de reais, veio a tona recentemente, revelando que tem dividido opiniões.

Larissa Manoela, uma das jovens celebridades mais conhecidas do país, revelou em entrevista ao programa Fantástico que, ao contrário do que aparentava, ela não detinha o controle de sua fortuna. A atriz expôs que possuía apenas 2% das ações das empresas ligadas ao seu nome, enquanto seus pais acumulavam impressionantes 98% dos lucros.

Ademais, umas das mais surpreendentes revelações durante a entrevista, afirmou que, em um primeiro momento, seus pais alegaram que a divisão era igualitária, com 33% para cada parte envolvida entre seus pais e ela. No entanto, Larissa percebeu que havia sido mantida a margem das decisões financeiras e de controle de suas próprias empresas, somando tres no total.

Diante da descoberta, a atriz propôs um acordo para redefinir os termos da distribuição de ações. Seu desejo era garantir 60% das ações para si e deixar 40% para os pais. No entanto, essa proposta foi recusada por seus pais, agravando ainda mais o conflito. A situação ficou mais complexa quando seus pais sugeriram uma reversão na proporção, oferecendo a ela 40% e mantendo 60% para si.

A controvérsia aumentou com a proposta dos pais de receber 6% da renda de Larissa pelos próximos 10 anos. Esse aspecto financeiro do acordo foi revelado pela atriz, que compartilhou um áudio no qual sua mãe dizia “eu nunca quis nada seu”. Tal declaração agravou as tensões familiares e suscitou debates sobre os limites entre responsabilidade financeira e expectativas familiares.

A atriz alega que está disposta a abandonar seu patrimônio somado em 18 milhões, e seguir sua carreira sem a administração dos pais, mas eles não se manifestaram em assinar o contrato de desligamento da carreira da filha. Larissa precisou notificar judicialmente os pais para seguir com o processo.

O caso tem levantado discussões sobre o papel dos pais no controle dos ativos financeiros de seus filhos, especialmente quando estes alcançam a maioridade e sucesso na carreira. Enquanto alguns argumentam que é uma prática justa para garantir o bem-estar da família, outros questionam os limites da independência financeira e pessoal, especialmente quando se trata de celebridades jovens.

