Começa nessa segunda campanha de vacina antirrábica domiciliar em Corumbá

A partir dessa segunda-feira (14), os agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vão percorrer as ruas de Corumbá realizando a vacinação dos animais domésticos de casa em casa. A campanha terá inicio no bairro Dom Bosco.

Serão vacinados cães e gatos com idade igual ou superior a quatro meses, saudáveis e cadelas não prenhas. A vacinação será realizada somente em animais de imóveis com a presença de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Será responsabilidade do tutor informar se o animal está fazendo algum tratamento, se possui doença neurológica como epilepsia e se a cadela está prenha.

O horário da vacinação é das 07h30 às 13h30. Os moradores que não estiverem nas residências no horário que a equipe passar, deverão levar seu animalzinho ao Centro de Controle de Zoonoses -CCZ para a devida vacinação.

O CCZ funciona de segunda a sexta das 07h às 11 horas e das 13h às 17 horas. Sábados domingos e feriados das 07h às 17 horas.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram