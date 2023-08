Com shows de Roberta Miranda e Raça Negra, 33ª festa do folclore começa esta semana

Com início esta semana, a cidade de Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande, está com os preparativos a todo o vapor nos preparativos para a 33ª Festa do Folclore, realizada nos dias 17 a 20 de agosto, na Esplanada NOB, região central do município.

A prefeitura realiza a montagem da estrutura que irá abrigar a praça de alimentação, que contará com estandes de comidas típicas, compostas com 21 entidades e associações, além de dois palcos que vão receber shows nacionais e locais, e apresentações culturais.

Já o setor de artesanato organizado pela Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul (ACLAMS), trará 70 barracas que ficarão localizadas no barracão da Maria Fumaça, com identificação e decoração toda voltada para o tema da festa.

Shows

No dia 17 de agosto (quinta-feira), a abertura da festa será com a dupla sertaneja Matogrosso e Mathias, no dia 18 o samba vai comandar a NOB, com o tão aguardado show do Raça Negra. Dia 19 é a vez da grande voz do sertanejo e Roberta Miranda e no dia 20, a dupla Guilherme e Santiago, encerra a 33ª edição.