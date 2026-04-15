Justiça mantém preso homem que esfaqueou ex-companheira em tentativa de feminicídio na Capital

Suspeito passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (15); ataque foi registrado por câmeras de segurança

O homem de 26 anos preso por atacar a ex-companheira na noite de segunda-feira (13) teve a prisão mantida após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (15), em Campo Grande.

O caso, tratado como tentativa de feminicídio, aconteceu no bairro Vila Glória e foi registrado por câmeras de segurança. A vítima, uma jovem de 25 anos, havia acabado de sair do trabalho quando foi surpreendida pelo agressor em via pública.

De acordo com o registro policial, o homem estava encapuzado, utilizando touca e luvas, e armado com uma faca. Ele teria se escondido próximo ao local e atacado a vítima ao vê-la passar pela rua.

Inicialmente, a jovem acreditou que se tratava de um assalto e chegou a entregar o celular. Mesmo assim, o agressor continuou as agressões, com golpes de faca, além de socos, chutes e arranhões.

Ferida, a vítima conseguiu gritar por socorro, o que chamou a atenção de moradores da região. Com a movimentação, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado pouco tempo depois por uma equipe da Polícia Militar nas proximidades do local e preso em flagrante.

Confira o vídeo gravado por câmeras de segurança:

Durante a abordagem, ele confessou que o alvo era a ex-companheira e afirmou que o ataque foi motivado pelo fim do relacionamento. Conforme relato da vítima, os dois mantiveram um relacionamento por cerca de oito anos, sendo cinco de namoro e três de casamento. Ela também informou histórico de violência física e psicológica, embora não tivesse registrado ocorrências anteriores.

Após o ataque, a jovem foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. Ela apresentava cortes no braço e na mão, além de inchaço no rosto causado pelas agressões.

Com a decisão da Justiça durante a audiência de custódia, o suspeito permanecerá preso enquanto o caso segue em investigação.

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