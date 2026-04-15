INSS exigirá biometria para novos benefícios a partir de 2027

A Instituto Nacional do Seguro Social passará a exigir identificação biométrica para a concessão de novos benefícios a partir de 1º de janeiro de 2027. A medida prevê o uso dos dados da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) como base para identificar os segurados.

A mudança integra um processo de unificação de informações do governo federal e tem como objetivo aumentar a segurança no acesso aos benefícios, além de reduzir fraudes.

Segundo a presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira, quem já recebe benefícios não será prejudicado. “Não vai haver cessação de benefício. Inicialmente, mesmo que necessário, vai ser feito um pedido do INSS para que esse segurado faça a biometria”, afirmou.

Ela também orientou a população a não se preocupar com a mudança imediata. “A maioria já possui biometria cadastrada, seja na identidade, na carteira de habilitação, no passaporte ou até no cadastro do Tribunal Superior Eleitoral. Não há necessidade de correr ou entrar em pânico”, explicou.

Para quem ainda não possui dados biométricos, será necessário emitir a nova CIN a partir de 2027. Já os segurados que possuem biometria em outros documentos deverão se adequar à nova exigência até janeiro de 2028.

A emissão da nova identidade exige agendamento prévio, apresentação de certidão de nascimento ou casamento e comparecimento ao local indicado. O documento também permite incluir dados como título de eleitor e CNH na versão digital.

A nova regra passa a valer oficialmente a partir de 30 de abril de 2026, substituindo normas anteriores sobre o tema.

Com informações da Agência GOV