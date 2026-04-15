Emprega CG 50+ oferece mais de 500 vagas no Mercadão

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza, nesta quinta-feira (16), uma edição do Emprega CG voltada ao público com 50 anos ou mais, com a oferta de mais de 500 vagas de emprego em Campo Grande. O atendimento acontece das 8h às 12h, no Mercadão Municipal.

Ao todo, 17 empresas participam do feirão, realizando entrevistas e recrutamento no próprio local, o que agiliza o processo de seleção para os candidatos.

Entre as oportunidades disponíveis estão funções como operador de caixa, atendente de balcão de farmácia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, atendente de frios, motorista, motorista entregador, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, operador de produção e vendedor.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho para o público 50+, promovendo oportunidades em diferentes áreas e perfis profissionais.

Serviço

Mercadão Municipal – Rua Sete de Setembro, 61, Centro

Das 8h às 12h

Por Prefeitura de Campo Grande