Justiça mantém ex-vereador Claudinho Serra e aliados presos por esquema de corrupção em Sidrolândia

Foto: reprodução/Câmara de CG
A Vara Criminal de Sidrolândia decidiu nesta semana manter na prisão o ex-vereador de Campo Grande Claudinho Serra (PSDB), seu assessor Carmo Name Júnior e o empreiteiro Cleiton Nonato Correia, presos desde 5 de junho de 2025 por envolvimento em um esquema de corrupção na Prefeitura de Sidrolândia.

A decisão foi tomada durante a revisão da prisão preventiva, confirmando a continuidade da custódia cautelar. Conforme o documento da Vara Criminal, os investigados permanecem presos pois persistem os fundamentos que motivaram a detenção, incluindo risco de continuidade das práticas criminosas.

Operação Tromper

O trio entrou na mira do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) na 4ª fase da Operação Tromper, que apura fraudes em licitações e contratos administrativos no município. Com essa etapa, outras 11 pessoas se tornaram réus, acusadas de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o esquema continuou mesmo após fases anteriores da operação. Claudinho Serra já havia sido preso em abril de 2024, durante a 3ª fase da Tromper.

O MPMS aponta que o grupo agia para fraudar e direcionar licitações, desviando valores para os envolvidos. Claudinho, que era secretário de Fazenda do município, seria o mentor do esquema, cooptando outros servidores e aliados para garantir os desvios.

A 4ª fase da operação teve como alvo mais de 20 pessoas ligadas à administração pública, cumprindo três mandados de prisão e 29 de busca e apreensão. Além dos alvos principais, o núcleo familiar do político também foi atingido: o pai de Claudinho, Cláudio Jordão de Almeida Serra, e a esposa, Mariana Camilo de Almeida Serra — filha da ex-prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo — foram indiciados.

Com a decisão da Justiça de manter os presos, a investigação segue em andamento, com o MPMS apontando a continuidade das medidas contra o grupo criminoso que atuava na Prefeitura de Sidrolândia.

 

