Criança de 3 anos morre por covid-19 em Campo Grande

MS chega a 11,3 mil óbitos desde 2020

Uma criança de três anos, moradora de Campo Grande, morreu vítima de covid-19 no último dia 19 de agosto. A informação foi confirmada no boletim epidemiológico semanal divulgado nessa quinta-feira (28) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

De acordo com o registro, o menino tinha uma doença neurológica crônica. O documento, porém, não informa se a criança havia sido vacinada contra o coronavírus.

Com este caso, Mato Grosso do Sul soma 11.354 mortes por covid-19 desde o início da pandemia em 2020. A maior parte ocorreu em 2021, ano em que o Estado enfrentou o pico da crise sanitária, com 7.358 óbitos.

Somente em 2024, já foram confirmadas 37 mortes pela doença, além de 2.876 casos positivos registrados até agora.

Na semana passada, o boletim Infogripe, da Fiocruz, apontou que Mato Grosso do Sul estava em nível de alerta para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), condição que pode ser desencadeada pela covid-19, entre outras doenças respiratórias. Apesar do alerta, a projeção é de 95% de probabilidade de queda no longo prazo.

O caso reacende o alerta para a importância da vacinação e da prevenção contra o coronavírus, especialmente entre grupos mais vulneráveis, como crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades.

