Produtos do Estado aumentam participação na Ceasa/MS com 19,01% no volume

Hortaliças continuam como carro-chefe de produtos mais comercializados

A participação de produtos do Estado no abastecimento da Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) teve um aumento de 19,01%. A central é abastecida por outros estados como São Paulo e Paraná, agora conta com participação maior de MS.

O aumento foi registrado no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Entre janeiro e junho de 2025, a Ceasa/MS comercializou 16,9 mil toneladas de frutas, verduras e legumes produzidos em Mato Grosso do Sul. No mesmo período de 2024, foram 14,2 mil toneladas de produtos cultivados e colhidos no Estado, conforme a Dimer (Divisão de Abastecimento e Mercado) da Central.

Em comparação com o volume comercializado do primeiro semestre de 2025 com o segundo semestre de 2024, houve um aumento de aproximadamente 19,06%. Do total comercializado no primeiro semestre do ano, 1,4 mil toneladas foram oferecidas no Cecaf (Centro de Comercialização da Agricultura Familiar), que fica na Ceasa/MS.

Mais vendidos

No carro-chefe de vendas, a mandioca se mantém como o produto mais comercializado entre as hortaliças no Estado, com 3 mil toneladas comercializadas no período. O ovo (2,3 mil toneladas) e a laranja (2,1 mil toneladas) completam o ranking. No total, os produtores de Mato Grosso do Sul abastecem as Centrais com 66 produtos.

Campo Grande ocupa o terceiro lugar no ranking das cidades do Estado que mais fornecem para a Ceasa/MS, ficando atrás de Sidrolândia (4,1 mil toneladas) e Terenos (4,04 mil toneladas).

“O crescimento de Mato Grosso do Sul no volume de produtos comercializados pela Central de Abastecimento, no primeiro semestre de 2025, demonstra o fortalecimento da produção local e a ampliação da presença dos agricultores sul-mato-grossenses no mercado. É um motivo de orgulho para os próprios produtores e também para a economia do nosso estado”, comentou o diretor de Abastecimento e Mercado da Ceasa/MS, Fernando Begena.

Outros estados

São Paulo continua sendo o estado que mais envia hortifrutigranjeiros para a Ceasa/MS, foram 26,9 mil toneladas de produtos. Em 2º lugar aparece o Paraná, com 18,9 mil toneladas e Mato Grosso do Sul, com 16,9 mil toneladas de produtos. Ao todo, a Ceasa/MS comercializou 16,5 mil toneladas (exatos 116.511.538 kg) de produtos, de janeiro a junho de 2025. O volume de produtos comercializados é 9,43% maior do que a quantidade registrada no mesmo período de 2024.

Por Gustavo Nascimento