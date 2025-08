Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli, que segue detida enquanto processo de extradição corre

Deputada foi presa em Roma após tentar escapar de condenação no Brasil por invasão ao sistema do CNJ



A Justiça da Itália decidiu, nesta sexta-feira (1º), manter presa a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), detida em Roma no início da semana. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada dois dias após sua prisão, ocorrida na última terça-feira (29), e mantém a parlamentar sob custódia enquanto avança o processo de extradição solicitado pelo governo brasileiro.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023. Segundo as investigações, ela teria sido a mentora intelectual do ataque cibernético que resultou na emissão fraudulenta de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O ataque foi executado por Walter Delgatti, também condenado, que confirmou ter agido a mando da parlamentar.

A deputada deixou o Brasil em maio, após a condenação, alegando perseguição política e buscando asilo na Itália, país do qual também possui cidadania. No entanto, o governo brasileiro oficializou o pedido de extradição no dia 11 de junho, por meio de despacho assinado pelo próprio Moraes. O Itamaraty então encaminhou a solicitação ao governo italiano.

Na quinta-feira (31), a Advocacia-Geral da União (AGU) reafirmou que tomará todas as providências necessárias para garantir que o processo de extradição seja concluído. Ainda assim, o procedimento deve seguir um trâmite complexo, que inclui a análise da Justiça italiana e a decisão final do governo do país europeu.

Não há prazo para que a extradição seja definida. Enquanto isso, Zambelli permanece sob custódia das autoridades italianas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram