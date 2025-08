Policial aposentado do Paraguai é preso por bater na mulher em Coronel Sapucaia

Uma denúncia anônima revelou que o homem agredia a vítima e escondia os remédios controlados da vítima

Na última quinta-feira ( 31), um homem de 51 anos, policial aposentado no Paraguai foi preso por agredir a mulher de 64 anos em Coronel Sapucaia. Uma denúncia anônima levou a prisão do homem.

O conteúdo da denúncia informava que a vítima estava sendo agredida na residência do casal. A polícia local foi até a casa e constatou que ela estava com uma lesão no lábio inferior, além de encontrar o homem bastante agressivo.

Segundo a Polícia, o relacionamento é marcado por episódios recorrentes de violência e pelo uso abusivo de álcool por parte do agressor. A vítima possui problemas psicológicos e faz uso de antidepressivos, que estavam escondidos pelo agressor.

Segundo uma testemunha, o casal mantém uma convivência de aproximadamente 20 anos, sem filhos em comum. Também foi informado que o casal briga de forma recorrente.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial. A prisão foi realizada pela Delegacia de Coronel Sapucaia.

