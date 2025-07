Homem é preso em restaurante após coagir ex-companheira a reatar relacionamento em Três Lagoas

Indivíduo foi preso almocando com a vítima após uma denúnci anônima que informou sobre a coação

Na última quarta-feira (30), um homem de 29 anos foi preso em flagrante um restaurante por ameaçar e coagir a ex-companheira em Três Lagoas.

O crime foi enquadrado no contexto de violência doméstica e uma denúncia anônima levou a prisão do indivíduo. No conteúdo da denúncia foi informado que a vítima estava sendo coagida a reatar o relacionamento.

A mulher também estaria sendo ameaçada de morte pelo homem que disse que conseguiria uma arma de fogo para matar tanto a vítima quanto o atual parceiro da mulher.

O paradeiro do homem passou a ser investigado e a polícia em buscas na cidade encontrou o indivíduo almoçando com a vítima em um restaurante do município.

Em conversa reservada com a polícia a mulher confirmou as ameaças e relatou, em lágrimas, que vinha sendo pressionada a retomar a relação. O homem então recebu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento À Mulher (DAM) de Três Lagoas. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência.

Os canais para denúncias de crimes do tipo são: o 180 (Central de Atendimento à Mulher) e também 190 (Emergência). Os crimes também podem ser reportados diretamente na DAM de Três Lagoas.

