Julgamentos em segundo grau superam o de distribuição em maio

No mês de maio de 2023, os órgãos colegiados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul atingiram a marca de 9.296 processos julgados, a maior neste ano. Segundo o levantamento realizado pela Secretaria Judiciária do TJMS, foram 1.596 decisões monocráticas e 7.700 julgados por colegiado somente no último mês.

Ao longo de maio, foram distribuídos 8.298 processos, sendo 6.989 originários no segundo grau e 1.309 provenientes de recursos. Desta forma, na relação entre feitos julgados e distribuídos, os desembargadores do TJMS conseguiram reduzir o acervo geral de processos em andamento em 998 autos, alcançando o percentual de 112,03% no quinto mês do ano, e um acumulado de 101,36% em 2023.

Assim, embora maio tenha iniciado com 13.467 processos em andamento e tenha sido o mês com a maior distribuição desse ano, ele terminou com 12.454 feitos para serem julgados pelas Câmaras, Seções e Órgão Especial do TJMS.

