Vereadores aprovam pareceres do TCE sobre contas da Prefeitura

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, nesta terça-feira (6), em duas sessões, pareceres do TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre contas da Prefeitura da Capital.

Na sessão ordinária, os vereadores aprovaram o projeto de decreto n. 2.519/23, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que é favorável ao parecer prévio exarado pelo TCE que aprova as contas de 2017 da Prefeitura.

Logo após o encerramento da sessão, foi realizada uma sessão extraordinária, não remunerada, para votação do projeto de decreto legislativo n. 2.517/23. A proposta, aprovada por unanimidade, é favorável ao parecer técnico do TCE que aprovou as contas da Prefeitura no ano de 2018. O projeto também é de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.

A Comissão é composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice-presidente), Luiza Ribeiro, Ronilço Guerreiro e Ademir Santana. As aprovações dos Projetos de Decreto Legislativo aconteceram em única discussão. Agora, ocorre a promulgação dos dois projetos pelo presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, o Carlão. Depois, a decisão é encaminhada aos órgãos competentes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Câmara vota pareceres do TCE sobre contas da Prefeitura