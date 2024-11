Homem é condenado por matar mulher com barra de ferro para recuperar crack

Um homem foi condenado a 24 anos de prisão pelo Tribunal do Júri em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, por ter matado uma mulher com golpes de barra de ferro em dezembro de 2023. Ele teria cometido o crime para recuperar duas pedras de crack, furtadas pela vítima.

A sentença saiu nesta semana, e considerou que o homem cometeu homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, surpreendida com o ataque.

De acordo com a denúncia oferecida pelo promotor Gustavo Miyazaki, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), o homem e a mulher viviam em situação de rua e eram usuários de crack.

No dia 6 de dezembro de 2023, o réu havia comprado três pedras da droga para seu consumo. Ele fumou uma das pedras, enquanto as outras duas teriam sido furtadas pela vítima.

Para recuperar a droga, o réu matou a mulher, que chegou a ser socorrida, mas morreu após ficar em coma por uma semana.

Segundo o promotor Horival de Freitas Junior, responsável pela atuação no Plenário do Júri, a vítima era mãe de três filhos pequenos. O mais novo havia nascido poucas semanas antes do crime.

Com Metrópoles