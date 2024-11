Brasil e Argentina vão se enfrentar nas quartas de final do Mundial de futebol PC

O Brasil está nas quartas de final do Mundial de futebol PC (Paralisados Cerebrais), disputado em Salou, na Espanha. Atrás apenas da Ucrânia no ranking mundial, com metade da base sul-mato-grossense, a seleção canarinha busca título inédito.

A equipe pentacampeã parapan-americana tem pela frente a Argentina. Duelo também é tradição na modalidade, tendo o Brasil conquistado o mais recente ouro no Parapan sobre os argentinos.

O futebol PC é praticado por atletas com paralisia cerebral, decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais.

No Mundial, a seleção ficou com a prata em 2003 e 2013. Na última edição, realizada em 2022 também em Salou, os brasileiros ficaram com o bronze. A Ucrânia é a atual campeã.

Logo na estreia, o Brasil goleou o Canadá por 4 a 0. Na sequência, venceu a Inglaterra e o Japão, ambos por 1 a 0. Com a invencibilidade, os brasileiros se classificaram em primeiro lugar no grupo B, formado por Inglaterra, Canadá e Japão.

Os argentinos, próximos adversários, ficaram em segundo lugar no grupo A, com um empate e uma derrota. A chave era formada pelos atuais campeões e os donos da casa: Ucrânia e Espanha, respectivamente.

O confronto entre Brasil e Argentina pelas quartas de final será neste sábado, às 12h30, horário local (8h30 de Brasília).

Com ge