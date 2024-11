Paulistão Feminino: Corinthians vence o Palmeiras e abre vantagem na final

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta sexta-feira (15), na Neo Química Arena, e garantiu uma vantagem na final do Paulistão Feminino. Gabi Zanotti, aos sete minutos do primeiro tempo, marcou o gol do triunfo alvinegro.

Com a vitória, o Corinthians joga pelo empate no segundo jogo da decisão para garantir o bicampeonato do Campeonato Paulista. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (20), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Como foi o jogo

O Corinthians fez valer o mando de campo na primeira partida da final do Paulistão Feminino. Na Neo Química Arena, o Timão foi superior ao rival na etapa inicial do jogo. Aos sete minutos, Gabi Zanotti recebeu bom passe de Millene na pequena área e finalizou para abrir o placar para o clube alvinegro.

Com a vantagem, o Timão continuou pressionando o Palmeiras. Aos 26 minutos, Gabi Portilho quase marcou um golaço. A atacante tabelou com Vic Albuquerque, driblou duas adversárias, chutou, mas Tapia fez boa defesa para salvar o Verdão.

Na segunda etapa, a equipe mandante continuou no ataque buscando ampliar a sua vantagem na partida. Aos 22 minutos, Vic Albuquerque arriscou de fora da área e por pouco não fez o segundo gol da partida. Aos 33 minutos, o Palmeiras teve boa chance após boa trama de passes entre Brena e Fê Palermo, a bola sobrou para Laís Estevam na marca do pênalti, que chutou por cima do travessão de Lelê.

Nos acréscimos, o Palmeiras teve um escanteio ao seu favor. Após cobrança na área, Poliana cabeceou e Paulinha tirou a bola em cima da linha. O jogo terminou 1 a 0 para o Corinthians.

A Fiel bateu um recorde nesta sexta-feira (15). A Neo Química Arena recebeu 34 mil torcedores para a final do Paulistão Feminino. É o maior público registrado em partidas da atual edição do campeonato estadual.

O que vem por aí?

O jogo de volta da decisão está marcado para a próxima quarta-feira (20), às 15h30 (de Brasília), em Campinas, no interior de São Paulo. Com mando do Palmeiras, apenas torcedores alviverdes poderão assistir à partida no estádio, segundo determinação da justiça de São Paulo.

Com informações do portal Lance!