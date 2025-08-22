Em menos de dois meses do crime, júri de feminicídio acontece nesta sexta-feira na Capital

Instrução criminal contra acusado de sequestrar e tentar matar ex-esposa é concluída; outro réu vai a júri nesta sexta-feira (22)

Dois casos de violência extrema contra mulheres em Mato Grosso do Sul avançam com rapidez no sistema judiciário. Nesta sexta-feira (22), vai a julgamento Jeferson Nunes Ramos, acusado de matar e queimar o corpo da companheira Gisele Cristina Oliskowiski, de 40 anos. O crime, ocorrido em 1º de junho, representa o 6º feminicídio registrado no Estado em 2025.

Paralelamente, a Justiça concluiu nesta semana a instrução criminal do processo contra Marcos Antônio, acusado de sequestrar e tentar matar a ex-esposa Luciane Borges Nunes, de 46 anos, também em Campo Grande.

Responsável por ambos os casos, o juiz Aluízio Pereira dos Santos destacou a celeridade dos processos. Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, comentou sobre o caso de Marcos Antônio: “Encerrei a instrução com a oitiva de mais de 12 testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, além do interrogatório do réu, que optou por permanecer em silêncio. Agora, o processo segue para a fase de alegações finais e, em seguida, será proferida a sentença, que definirá se o caso vai a júri popular ou não”.

Já no caso de Gisele, o magistrado também será o responsável pelo julgamento desta sexta-feira: “Será um julgamento rápido, se considerarmos a data do crime e o andamento processual”, afirmou.

De acordo com a denúncia, Jeferson teria atacado Gisele com uma pedrada após uma discussão, arrastado o corpo até o quintal, ateado fogo e jogado a vítima dentro de uma fossa. O acusado foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e aguardava julgamento no Tribunal do Júri.

A agilidade nos dois casos reforça a atuação da Justiça no combate à violência de gênero em Mato Grosso do Sul, onde o número de feminicídios segue alarmante.

Confira a lista de mulheres assassinadas em Mato Grosso do Sul:

Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro;

Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro;

Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro;

Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro;

Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro;

Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março;

Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março;

Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril;

Thácia Paula (Cassilândia) – 11 de maio;

Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio;

Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucaí) – 23 de maio;

Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio;

Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio;

Sophie Eugenia Borges, filha de Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio;

Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho;

Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho;

Rose (Costa Rica) – 27 de junho;

Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados) – 3 de julho;

Juliete Vieira – (Naviraí) – 25 de julho;

Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho;

Salvadora Pereira (Corumbá) – 02 de agosto.

Por Suelen Morales

