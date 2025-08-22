Receita Federal libera consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025

A Receita Federal libera, a partir das 9h (horário de MS) desta sexta-feira (22), a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025. Serão distribuídos R$ 2,9 bilhões para 1,8 milhão de contribuintes.

O pagamento será feito no próximo 29 de agosto, diretamente na conta bancária indicada pelo contribuinte na declaração. Caso haja problemas no depósito, os valores poderão ser resgatados em até um ano, por meio do Banco do Brasil.

Do total de restituições, R$ 454 milhões estão destinados a grupos com prioridade legal, definidos em lei:

– 13.515 idosos com mais de 80 anos;

– 72.434 pessoas entre 60 e 79 anos;

– 7.821 contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave;

– 22.841 professores, cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além disso, 312.915 contribuintes terão prioridade por terem optado pelo recebimento via Pix ou utilizado a declaração pré-preenchida. Outros 1.454.509 contribuintes não prioritários também foram contemplados neste lote.

Como consultar

A consulta pode ser realizada no site oficial da Receita Federal www.gov.br/receitafederal ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares.

Calendário de restituições do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

