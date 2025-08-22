Campo Grande vai substituir todos os radares em setembro, equipamentos começam a ser desligados dia 31

Registrando 37 mortes no trânsito até o momento, Campo Grande vai receber novos radares a partir de setembro. De acordo com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), os equipamentos antigos serão trocados por um modelo com tecnologia mais avançada, o que colabora para que a fiscalização das vias seja feita de forma mais eficiente.

A Agência ainda explicou que o contrato atual dos radares será válido até o próximo dia 31 e, até o final do mês que vem, todos serão substituídos de forma gradativa. A troca está prevista para ser concluída em 30 dias e, durante o período de transição, a fiscalização eletrônica será retomada à medida que cada equipamento for colocado em funcionamento.

Ao jornal O Estado, o tenente-coronel da BPTRAN (Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar), Augusto Regalo, afirmou que a maior causa de acidentes de trânsito com morte, que atinge especialmente os motociclistas – que contabilizam 28 vítimas fatais, continua sendo a alta velocidade, portanto, a substituição dos radares por equipamentos com mais tecnologias vem em boa hora.

“É sempre bom ter uma fiscalização mais tecnológica, porque ele ajuda na diminuição da velocidade, e a maior causa de acidentes no trânsito continua sendo a alta velocidade”, afirmou.

Em nota, a Agetran reforçou que a instalação de equipamentos com uma tecnologia melhor e a implantação de mais seis pontos de fiscalizações na cidade tem o objetivo de fazer com que motoristas, sejam eles condutores de carros, motos e quaisquer outros veículos, tenham uma condução mais segura e atenta, evitando acidentes e mortes.

“Essa medida é fundamental para a redução de sinistros de trânsito e para a preservação de vidas.”, afirmou em nota.

Em julho, a Agetran instalou pontos de testes para os novos radares nas seguintes vias:

– Cruzamento da Rui Barbosa e Afonso Pena;

– Avenida Júlio de Castilho (sentido bairro/centro);

– Avenida Duque de Caxias (sentido centro/bairro);

– Rotatória na confluência das Avenidas Gury Marques, Costa e Silva, Senador Antônio Mendes Canale e Dr. Olavo Vilella de Andrade (sentido bairro/centro);

– Av. Gury Marques (sentido bairro/centro);

– Av. Gury Marques, 2395 (sede da Agetran);

Na mesma ocasião, também foram testados radares sonoros para medir o nível de ruídos gerados por veículos.

Por Ana Clara Julião

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais