Desembargadora Jaceguara Dantas é nomeada conselheira do CNJ com mandato a partir de 2026

A desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), foi nomeada para o cargo de conselheira do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A nomeação foi oficializada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última sexta-feira (5) e define o início do mandato para 1º de fevereiro de 2026.

Mestre e doutora em Direito Constitucional, Jaceguara possui ampla trajetória no sistema de Justiça. Antes de ingressar no TJMS, atuou como advogada e procuradora de Justiça. Atualmente, preside a 5ª Câmara Cível e integra a 4ª Seção Cível do tribunal.

Sua atuação também se destaca na área de proteção às mulheres. A magistrada trabalha na Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e participa da Comissão Recursal de Heteroidentificação do TJMS.

No CNJ, Jaceguara deverá contribuir para o aprimoramento do Judiciário brasileiro, com foco no controle e na transparência administrativa, financeira e disciplinar do sistema de justiça — funções centrais do órgão responsável por supervisionar e orientar a atuação dos tribunais em todo o país.

