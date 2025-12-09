Céu carregado domina MS nesta terça, com trovoadas em várias regiões

Temperaturas ficam amenas e trovoadas podem atingir principalmente o Norte, Leste e o Bolsão

A terça-feira (9) deve ser marcada por tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul, segundo o Cemtec. O avanço de áreas de instabilidade mantém o predomínio de céu nublado e aumenta o risco de pancadas de chuva acompanhadas de raios em várias regiões do Estado.

No Pantanal, cidades como Corumbá e Aquidauana devem registrar variação entre 23°C e 31°C, com possibilidade de chuva e trovoadas ao longo do dia. Porto Murtinho é a exceção na região, com tempo mais firme e máxima de 30°C.

No Norte, a previsão indica chuvas intensas e descargas elétricas. Coxim deve oscilar entre 22°C e 26°C, enquanto Camapuã varia de 21°C a 24°C.

A região Leste também terá um dia chuvoso. Paranaíba fica entre 22°C e 26°C, e Três Lagoas varia de 23°C a 26°C, ambas com chance de temporais.

Para o centro do Estado, onde está Campo Grande, o tempo segue fechado. A Capital terá mínima de 21°C e máxima de 22°C, com possibilidade de chuva fraca a moderada e trovoadas isoladas.

No Sudoeste e no Cone-Sul, o cenário é semelhante. Dourados registra entre 21°C e 29°C, Ponta Porã fica de 20°C a 25°C, e Iguatemi deve variar de 20°C a 27°C, todas com previsão de pancadas de chuva e raios.

Já no Bolsão, a chance de chuva forte permanece elevada, especialmente no período da tarde.

Com temperaturas mais baixas que o habitual e tempo úmido, a instabilidade será dominante ao longo de todo o dia no Estado.

