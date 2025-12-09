Procurando emprego? Funsat disponibiliza 1.240 vagas nesta terça-feira

Para quem está com o cadastro atualizado na Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho), esta terça-feira (9), oferece 1.240 oportunidades de recrutamento distribuídas em 143 profissões diferentes, divulgadas por 167 empresas de Campo Grande.

Entre as vagas de destaque estão: alinhador veicular, analista de estoque, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de expedição, confeiteiro, economista/analista financeiro, eletricista de manutenção geral, demonstrador de mercadorias, encarregado de cozinha, farmacêutico, mecânico de motor a diesel, padeiro e técnico de manutenção de máquinas. Todas são vagas únicas, com preferência para candidatos que já tenham experiência na função.

Para quem busca treinamentos remunerados, a Fundação disponibiliza oportunidades em 66 atividades, incluindo: ajudante de obras (2 vagas), ajudante de serralheiro (2 vagas), atendente de lanchonete (33 vagas), frentista (5 vagas), operador de caixa (160 vagas), pedreiro (2 vagas), além de 12 vagas para vendedor interno e 83 vagas para repositor de mercadorias.

No setor de encaminhamento inclusivo de empregabilidade, realizado por equipe especializada, o painel de hoje oferece 2 vagas para a função de auxiliar de limpeza. Já para trabalhos temporários, há 48 vagas disponíveis para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, classificador de grãos, oficial de manutenção, passador de roupas e soldador.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e o horário de atendimento da Agência de Empregos é das 7h às 16h. As novidades sobre intermediação de trabalho também podem ser acompanhadas pelas redes sociais: Instagram @funsat.cg e Facebook Funsatcampograndems.

O telefone para dúvidas e orientações é (67) 4042-0585 – Ramal 5813.

Confira abaixo o painel completo de vagas.

