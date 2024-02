Operário empata com Operário-PR e está eliminado da Copa do Brasil

O Operário enfrentou o Operário-PR em uma disputa acirrada pela Copa do Brasil. O confronto terminou sem que nenhum dos times conseguisse marcar. Durante todo o jogo, o Operário-PR teve maior domínio da bola, mas não conseguiu converter em gols suas oportunidades. Com o resultado, a equipe de MS está eliminada da competção.

Ao fim do embate, o Operário-PR garantiu sua classificação para a próxima fase da competição e enfrentará o Villa Nova-MG, com o mando de campo sendo do time mineiro. O jogo atraiu a presença de 2.691 torcedores, gerando uma renda estimada em R$ 50 mil. Apesar do apoio dos torcedores durante os 90 minutos, a partida terminou em decepção para o público presente.

Após o apito final, houve um pequeno tumulto em campo, envolvendo o goleiro Elisson, do Operário, e um membro da comissão técnica do Operário-PR, mas nenhuma ocorrência oficial foi registrada. O técnico do Galo, Leocir Dall’Astra, expressou sua insatisfação com a arbitragem, mas destacou a determinação de sua equipe em seguir em frente.

Por outro lado, o treinador do Operário-PR, Rafael Guanaes, demonstrou alívio pela classificação e elogiou o desempenho de seu time. O jogador Felipe Augusto, do Operário-PR, considerou o jogo difícil, ressaltando que enfrentaram não apenas o time adversário, mas também as condições do gramado.