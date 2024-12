Presidente Lula participa de inauguração de fábrica de celulose da Suzano em MS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, nesta quinta-feira (5), do evento de inauguração da nova fábrica de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 96 quilômetros de Campo Grande. Considerada uma das maiores do setor no mundo, a unidade é considerada um marco no desenvolvimento industrial da região e consolida o Estado como polo estratégico no mercado de celulose.

O presidente desembarcou em Campo Grande, por volta das 8h15, desta quinta-feira, acompanhado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Eles seguirão de helicóptero para Ribas do Rio Pardo, para participarem solenidade que tem início marcado para às 9h, na fábrica da Suzano, às margens da BR-262, com a participação de autoridades locais e nacionais.

Anunciado em 2021 e concluído em julho de 2024, o Projeto Cerrado tem capacidade instalada de 2,55 milhões de toneladas anuais de celulose. A fábrica ocupa um terreno de 3 km por 5 km, equivalente a 450 campos de futebol, e utilizou cerca de 380 mil metros cúbicos de concreto em sua construção, o suficiente para erguer quase cinco estádios do Maracanã.

A fábrica se destaca também pelas dimensões de sua infraestrutura industrial. Ao todo, uma rede de tubulações cobre 4,6 milhões de metros e pesa 15 mil toneladas, interligando os prédios industriais em um complexo de alta tecnologia.

O projeto tem como pilares a sustentabilidade e a geração de empregos. Durante a construção, a fábrica criou milhares de vagas diretas e indiretas, aquecendo a economia local. A Suzano também aposta em tecnologias inovadoras que garantem eficiência e menor impacto ambiental, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que também estará presente no evento, destacou a importância da fábrica para o Estado. “O Projeto Cerrado coloca Mato Grosso do Sul no mapa mundial da celulose, gerando riqueza, emprego e desenvolvimento, sem perder de vista uma sustentabilidade”.

