Cerca de 78% das vagas da rede municipal já foram designadas com primeira listagem

Secretaria divulga primeira lista de alunos e alerta para o fim do prazo para rematrícula

A Semed (Secretaria Municipal de Educação), por meio da Reme (Rede Municipal de Educação), divulgou a primeira lista de designação dos alunos das Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil). Nesta listagem, 5.511 crianças foram contempladas e serão destinadas a 107 escolas infantis para o ano letivo de 2025.

Conforme a secretaria, ao todo foram abertas 7 mil vagas, ou seja, 78% das vagas já foram designadas. Os alunos que constam na lista devem ser matriculados até o dia 16 de dezembro.

Já a segunda listagem será lançada no dia 16 de dezembro, com as vagas remanescentes, com o prazo para efetivação até o dia 23 de janeiro. Vale lembrar que a matrícula para alunos novos da REME será aberta apenas no dia 8 de janeiro.

“Até 16 de dezembro, os pais e ou responsáveis devem procurar a escola ou Emei a qual o aluno foi contemplado para garantir a vaga. Caso isso não ocorra, ele volta para o final da fila e a vaga é cedida para outra criança”, alerta Adriana Cedrão, chefe da Central de Matrículas.

A coordenadora da Central de Matrículas pontua a importância desse período de matrícula e revela que essa é uma das maiores dificuldades da rede pública. “Apesar de ter 7 mil vagas, ainda tem um déficit, ou seja, tem gente na fila ainda à espera de vaga, um desafio, porque a gente tem mais de 8 mil crianças aguardando. A gente não pode esquecer que nascem mais de 13 mil crianças todo ano. A criança completa quatro meses e o pai coloca na lista e aguarda essa vaga. Assim que surge, a gente entra em contato e faz os encaminhamentos”, esclarece.

Selo Ouro

Campo Grande recebeu um reconhecimento de Selo Ouro na edução municipal em relação ao método de alfabetização. O Selo Ouro é concedido às secretarias de Educação que adotam boas práticas e atingem pontuações entre 85 e 100 pontos, destacando-se em estratégias que garantem a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental. A conquista deste selo é um reflexo direto do investimento contínuo da Reme (Rede Municipal de Ensino), com iniciativas que buscam melhorar o aprendizado, reduzir desigualdades e criar um ambiente escolar mais inclusivo e eficiente.

Campo Grande obteve 100 pontos, um resultado que reflete o empenho e a dedicação de todos os envolvidos na educação das crianças do município. Durante o ano, foram realizadas ações alinhadas aos 20 critérios estabelecidos para a obtenção do selo.

“Conquistar o Selo Ouro é a prova de que, em apenas dois anos e meio, avançamos mais na educação do que muitas gestões em uma década. Investimos naquilo que realmente transforma vidas: infraestrutura de qualidade, ensino de excelência e o compromisso de garantir que nenhuma criança fique para trás. Campo Grande hoje é referência nacional em educação porque ousamos sonhar grande e trabalhar duro para alcançar resultados que farão a diferença para as futuras gerações”, destaca a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Avanços 2025

A Prefeitura de Campo Grande não para por aqui. Para 2025, novas ações estão previstas, como a continuidade do “Juntos Pela Escola”, a entrega de mais obras de revitalização e o fortalecimento dos projetos pedagógicos que têm mostrado resultados concretos. O compromisso com a formação continuada de servidores e a entrega de novas unidades escolares, como as EMEIs São Conrado e Oliveira III, são exemplos da dedicação da gestão municipal em continuar ampliando e melhorando a educação para todos.

A conquista do Selo Ouro reforça que o caminho trilhado pela atual gestão administrativa de Campo Grande, com foco em planejamento, investimentos estratégicos e uma gestão eficiente, está transformando a educação em Campo Grande. O resultado é uma rede municipal que não só cumpre suas metas, mas supera expectativas, garantindo um futuro promissor para as crianças e jovens da capital.

Por Inez Nazira e Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram