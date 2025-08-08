Nesta sexta Praça Ary Coelho recebe samba, feira e gastronomia para celebrar os 126 da Capital

Evento começa às 17h30 com shows, desfile das escolas de samba e atividades culturais ao ar livre

A partir das 17h30, a Praça Ary Coelho será palco de uma edição especial do Cultura Vai à Praça, com shows, desfile das escolas de samba, feira de artesanato e comidas típicas.

A Banda da Associação Juliano Varela abre o evento, seguida pelas escolas de samba da cidade, que trazem música, dança e cores para o centro da Capital. O público também poderá aproveitar a feira de artesanato e as opções gastronômicas locais.

A ação integra a programação de aniversário de Campo Grande e acontece ao ar livre no coração da cidade.

