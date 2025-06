Caminhão com 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados é apreendido em Mundo Novo

Carga avaliada em R$ 1,6 milhão saiu do Paraguai e seria emtregue no município sul-mato-grossense; motorista foi preso

Um carregamento com 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido na segunda-feira (9) em Mundo Novo, município na região sul do Estado. A carga estava em um caminhão baú VW 12.140, abordado por equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na rodovia MS-386, nas imediações do Trevo de Japorã.

Durante a fiscalização, os policiais deram ordem de parada ao veículo e, ao ser questionado, o condutor — um homem de 37 anos — admitiu que transportava cigarros de origem estrangeira. Após vistoria, os militares localizaram os pacotes distribuídos dentro do compartimento de carga do caminhão.

Ainda no local, o motorista relatou que levaria o material até a cidade de Mundo Novo e que receberia R$ 5 mil pelo transporte. Segundo o DOF, tanto o veículo quanto os cigarros foram avaliados em cerca de R$ 1,6 milhão.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde o homem ficou detido à disposição da Justiça.

