Após voto de relator contra cassação, Moro tem primeira vitória em julgamento

Teve início na segunda-feira (1º), o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Após voto do relator do caso, Luciano Carrasco Falavinha Souza, contra a perda de mandato, houve pedido de vista, e a sessão será retomada nesta quarta (3). Faltam votos de seis membros da corte.

Além da retomada de amanhã, ainda há uma terceira e última sessão reservada para o julgamento, na próxima segunda (8). Especialistas políticos acreditam que o caso pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deverá dar a decisão final.

Duas ações, movidas pelo Partido Liberal (PL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), acusam Sérgio Moro de abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições de 2022, quando o ex-juiz da Lava Jato recebeu mais de 1,9 milhão de votos e chegou ao Senado Federal.

Com informações do SBT News.

