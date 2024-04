Julgamento de cassação de Sérgio Moro começa nesta segunda

Nesta segunda-feira (1º) terá início o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro (União-PR), no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O julgamento está marcado para começar às 14h.

Sérgio Moro é acusado pelos crimes de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação em ações movidas pelo Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Os partidos acusam Moro de ter se beneficiado economicamente da pré-candidatura à Presidência pelo Podemos, para divulgar o próprio nome antes de disputar a cadeira no Senado, pelo União Brasil, no Estado do Paraná.

Se condenado pela Justiça Estadual, Moro ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior. Se sofrer derrota na mais alta instância da Justiça Eleitoral, ele perde o mandato e os paranaenses terão de ir às urnas novamente para eleger um novo senador para ocupar a cadeira até 2030.

Com informações do SBT News.

