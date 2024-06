Eurocopa: Suíça vence Itália e vai para as quartas

A Suíça derrotou a Itália por 2 a 0 neste sábado (29), no Estádio Olímpico de Berlim, e se classificou para as quartas de final da Eurocopa pela segunda vez na história. Freuler e Vargas marcaram os gols da partida, que teve domínio absoluto dos suíços sobre os italianos.

Desde os primeiros minutos de jogo, a Suíça mostrou que estava disposta a jogar e ir para cima da Itália. Menos tradicionais no futebol, os suíços se mostraram tranquilos e prontos para derrotar os italianos. Com muita organização, dominaram a posse de bola e não deixaram que a Itália jogasse na primeira etapa. Mesmo com alguns erros de passe e de tomadas de decisão, a equipe da Suíça ficou com a posse de bola e não sofreu grandes riscos na defesa. Aos 38 da primeira etapa, Freuler abriu o placar após boa troca de passes pelo lado esquerdo de ataque.

Depois do gol, Rieder obrigou Donnarumma a fazer grande defesa em uma boa cobrança de falta de fora da área. Os suíços foram para o intervalo com a vantagem no placar e praticamente voltaram para o jogo com o placar dobrado. Aos 28 segundos da etapa complementar, Vargas recebeu na área e acertou o ângulo de Donnarumma. O gol deixou a equipe da Suíça ainda mais tranquila em campo diante de uma Itália que não demonstrou nenhum poder de reação.