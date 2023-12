Agentes patrimoniais pedem apoio para manter trabalho em escolas

Foi solicitada uma providência, por meio de processo seletivo ou concurso público, para que esses prédios públicos continuem contando com a atuação dos agentes partimoniais.o representante dos agentes patrimoniais que atuam no município de Campo Grande, Renan Carvalho, disse ue destes profissionais depende a segurança das escolas municipais, incluindo as de educação infantil.

Renan esclareceu que os agentes foram selecionados por meio de processo seletivo realizado ainda em 2017, sendo empossados em 2018. O contrato dos agentes vence em fevereiro de 2024 e, por enquanto, ainda não há previsão para renovação das contratações de agentes patrimoniais ou realização de processo seletivo para que esse serviço de segurança nas escolas seja mantido.

“Os agentes atuam nas escolas, nas Emeis de Campo Grande. É de fundamental importância a presença desses profissionais”, afirmou Renan Carvalho. Ele lembrou que quem tem filho nas unidades sabe da segurança que é ter um agente com capacidade, formado na área privada de segurança, trabalhando diariamente nas escolas. “Todos sabem da importância que tem e a sociedade reconhece isso”, disse. Ele agradeceu a oportunidade de apresentar a demanda e o trabalho do grupo na Tribuna.

Alguns vereadores já buscam soluções em conjunto com a Prefeitura de Campo Grande para que esse trabalho seja mantido e as reivindicações da categoria possa ser atendida. O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Casa de Leis, ressaltou que o papel da Câmara é intermediar essas demandas trazidas pela sociedade à Câmara. “Vamos intermediar a reunião com a prefeita, estaremos ao lado de vocês”, disse.

